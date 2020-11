I Regali per i bimbi del Principato sono confermati, anche se in modo diverso

Quest'anno, l'albero di Natale del municipio di Monaco non si svolgerà nella sua forma abituale che prevedeva la consegna di regali ai bimbi. Tuttavia, il Consiglio comunale ha voluto dare ai bambini dai 3 ai 7 anni che vivono nel Principato e le cui risorse familiari sono non in equilibrio, un regalo di Natale. I termini di ritiro dei regali verranno comunicati successivamente ai genitori che hanno precedentemente registrato i propri figli.

Le iscrizioni vengono effettuate tramite e-mail unitesociale@mairie.mc o presso il municipio di Monaco dalle 8:30 alle 17:30 presso il servizio per anziani e azione sociale.

I documenti da fornire sono: la carta d'identità del bambino o il libretto di famiglia, la carta di iscrizione ad un'organizzazione sociale e per le persone dipendenti da SPME, l'ultima busta paga di ogni genitore.



Informazioni: +377 93 15 28 35