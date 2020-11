Gian Pietro Beltrando e suoi business

Esperto operatore nel mondo dei servizi, si classifica così l’imprenditore Gian Pietro Beltrando, che ha cambiato la sua vita tre anni fa ed oggi è presente sul mercato del lavoro con diversi business.

“Mi sono appassionato del mondo imprenditoriale quando studiavo, allora aiutavo mio padre nella gestione della sua azienda e ho iniziato così a seguire i primi clienti passo dopo passo” ci racconta Beltrando “… adesso gestisco più business, ho un’azienda che opera nel settore edile-impiantistico ed una nel settore finanziario; una offline e una online e fondamentalmente entrambe ben posizionate sul mercato”. “Nel tempo sono state create diverse collaborazioni con aziende tramite Instagram che hanno rafforzato molto la mia posizione ma soprattutto i rispettivi Brand. La mia mentalità giovane e innovativa ha saputo cogliere il lato positivo dei social che mi hanno generato volumi di fatturato importanti e contatti di assoluto livello”.

La struttura finanziaria opera nei mercati utilizzando strategie solide, si pone come facilitatore / velocizzatore: ti fornisce quello che oggi è un business online in crescita e ti dà la formazione e gli strumenti per massimizzare i risultati.

Una vera e propria opportunità per muovere i primi passi con la massima serenità e sicurezza grazie al Team di esperti sempre al tuo fianco. Abitualmente vantiamo rendimenti che oscillano dal 5 al 35% mese in modo certificato con storici importanti.

L’attività edile vanta uno storico di operazioni concluse che vanno dal Bosco Verticale di Milano fino alla Costa Azzurra “Seguiamo il cliente dall’inizio alla fine dandogli l’assistenza che merita, siamo un punto di riferimento”.

Gian Pietro Beltrando segue e partecipa personalmente in ognuna delle sue attività curando e conoscendo ogni persona all’interno delle stesse.

“Sono sempre alla ricerca di nuove idee ed investitori”

Gian Pietro Beltrando è a disposizione per appuntamenti e per fornire informazioni dettagliate sulle varie opportunità oggi presenti.

Sito internet www.gianpietrobeltrando.com

Instagram https://www.instagram.com/g_b__7/

Telefono 0175-576320