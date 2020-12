Lavorare nel Principato di Monaco: sono ben 9 opportunità di impiego, selezioni aperte

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

2 Conducteurs d'Opération à la Direction des Travaux Publics.

Opérateur à la Direction de l'Aménagement Urbain.

Chef de Section à la Régie des Tabacs et Allumettes.

Administrateur au sein de la section des Bourses de la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Chef de Section en charge du budget au sein de la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Plongeur au sein du Mess de la Compagnie des Carabiniers du Prince.

Comptable au Stade Louis II.