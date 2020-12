Dalla musica al cinema, dalle visite guidate alle mostre: Nizza s’invita a casa nostra

Cultivez-vous.nice.fr (Clicca qui) è stata creata dal Comune di Nizza, lo scorso marzo, per offrire a tutti l'opportunità di accedere ai contenuti culturali durante un periodo di confinamento.



Il tema della settimana è " Les trois coups".

Al momento del confinamento, le sale da concerto e i teatri sono stati fisicamente chiusi, ma gli artisti e il pubblico sono ancora lì, vivi e appassionati, come lo spettacolo.

Niente potrà mai sostituire la partecipazione diretta, le risate e i canti, ma la mente umana, in fondo, è smaterializzata.

Questa settimana, Cultivez-vous.nice.fr batte i tre colpi e onora il teatro, perché dopo tutto, lo spettacolo deve continuare.



Questo il programma della settimana su cultivez-vous.nice.fr



Il Théâtre Nationale de Nice (TNN) mette a disposizione le registrazioni di due sue produzioni: “Bande annonce Goldoni” di Carlo Goldoni e “Le jeu de l’amour et du hasard” di Marivaux.



“Le Fils de sa mère” di Louise Dupuis e Julien Storini, uno spettacolo registrato lo scorso mese di novembre sul palco del Théâtre Francis-Gag.



Spettacolo al MAMAC a cura delle compagnie Dodescaden e de l’Arpette;



Video – Trésors de Nice – Musée des Beaux-Arts, conosciamo Colombina, personaggio del teatro italiano rappresentata da dal pittore Jules Chéret.



Album photo, il service du Patrimoine vous presenta quattro album di fotografie d’archivio sul Théâtre Risso, il centre dramatique national de Nice (1969-1989)



Conferenza "Molière : mythes et réalités, le point de vue du XXIème siècle" a cura dello storico Georges Forestier



Avvenimenti speciali



Concerto in diretta dell’Ensemble Baroque de Nice venerdì 11 dicembre ore 20,30 , in programma musiche di Jean-Sébastien Bach