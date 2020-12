Ligue 1: torna a vincere il Nizza, tonfo interno per il Monaco. Si arresta la marcia del Marsiglia

Era scritto che prima o poi il Nizza sarebbe riuscito a ritrovare la strada del goal ed anche quella della vittoria: la trasferta a Nimes, dopo un primo tempo sprecone, ha consegnato, nella ripresa una squadra molto più tonica e concreta e lo 0-2 con il quale l’OGC ha ripreso la strada della Costa Azzurra è di quei risultati che fanno bene al morale.

Brutte notizie, invece, per il Monaco che ha subito un vero e proprio tracollo in ad opera del Lens, squadra sempre più sorprendente, che ormai non stupisce più e che sta vivendo, da neo promossa, una vera stagione d’oro.

Il turno, infrasettimanale, il quindicesimo della Ligue 1 , ha consegnato anche altri risultasti che suonano come sorprese o, per lo meno, possono essere definiti inattesi.

Come la vittoria dello Strasburgo in casa dell’Angers e quella del Metz a Montpellier, oltre al pareggio casalingo imposto al Lione dal Brest.

Buoni risultati per le due squadre di vertice: il Lille non fatica più di tanto a trovare i 3 punti in casa del Digione, il Paris Saint Germain regola il Lorient , mentre il Marsiglia butta via dei punti importanti andando a perdere a Rennes dopo essere stato a lungo in vantaggio.

Completano il tabellino della giornata la vittoria dei Reims sul Nantes e quella abbastanza clamorosa del Saint Etienne a Bordeaux.



Non c’è tempo per tirare il fiato e nemmeno per leccarsi le ferite, sabato riprende subito la marcia del torneo con la sedicesima giornata .

Proprio sabato 19 dicembre una gara di alta intensità si giocherò all’Allianz Riviera dove scenderà il Lione, una delle compagini che, rimaste fuori dalle Coppe Europee, sta disputando un ottimo torneo e non nasconde le ambizioni di classifica.

Il Marsiglia riceverà il Reims e il Metz accoglierà nel proprio stadio il Lens.

Tutte le altre gare sono in programma domenica 20 dicembre .

Il Monaco affronterà, in trasferta, il modesto Digione (che in ogni caso ha vinto a Nizza…), ma il vero incontro clou è previsto nella capitale dove il Paris Saint Germain riceverà il Lille: non fosse troppo presto si potrebbe parlare di “spareggio scudetto”, ma non è proprio il caso…La gara potrebbe comunque svelare chi potrà fregiarsi dell'aleatorio titolo di campione d'inverno.