Covid, a Nizza file per il test. Risultato in pochi minuti (Foto)

Le file si vedono ovunque, l’offerta è superiore a quella di certe catene della moda: si tratta dei gazebo, dei locali ad hoc, delle farmacie che assicurano i test per il Covid e la gente risponde, proprio come si fosse davanti ad un negozio al tempo dei saldi .

E’ un fenomeno che è accentuato dall'approssimarsi del Natale e dal desiderio di poter informare parenti e commensali che ci si è sottoposti ad un test, quasi un dono di Natale per rassicurare prima di sedersi a tavola o scartare i doni.

Se da un lato Nizza e le altre località della Costa Azzurra offrono questo servizio, comodo e veloce, con decine di migliaia di test effettuati ogni giorno e con gli esiti consegnati nel breve volgere di una decina di minuti, dall’altro occorre segnalare che la Côte, in contro tendenza, sta nuovamente segnando dati preoccupanti .

In controtendenza rispetto alla regione PACA e allo Stato francese: l’indice di infezione, calcolato su 100 mila abitanti, è nel Dipartimento delle Alpi Marittime a quota 170, contro il 140 della Regione PACA e 130 della Francia intera.

Spiegazioni gli esperti le avanzano, ma senza alcuna certezza: si tratterebbe di un mix tra l’età più avanzata della media francese ed una discreta presenza di turisti oltre ad una maggiore mobilità.

Fatto sta che, pur non giungendo a livelli da “soglia rossa” il virus ha ripreso a diffondersi in modo più sensibile proprio nella capitale francese delle vacanze.

Sul fenomeno dei test come “regalo di Natale” a parenti ed amici cui si andrà a far visita è intervenuto, anche attraverso i giornali cittadini, il primario di infettivologia del Centro Universitario Ospedaliero, il professor Michel Carles.

Un monito, un avviso, una preghiera: ormai gli esperti cercano di informare, ma anche di convincere e il refrain è sempre lo stesso: mascherine, distanze barriera, non fidarsi dei test che “fotografano” il passato, ma non il presente.

Così su Nice Matin il professor Michel Carles ha ribadito che “Un test negativo non è un’assicurazione. Il rischio è che le persone si facciano testare e pensino di essere libere di fare qualunque cosa.

Questo test, se viene preso come passaporto o come assegno in bianco per andare a una festa, è sbagliato.

Dovrebbe essere fatto quando si hanno sintomi che possono essere compatibili con quelli della malattia o quando non si è completamente sicuri di essere stati rigorosi nell'applicazione dei gesti di barriera e di dover interagire con un persona a rischio.

A parte queste situazioni, testare se stessi per vedere se si è stati infettati o meno non è di alcun interesse. Occorre adottare piccole strategie quotidiane: sedersi distanziati a tavola, se ci sono molte persone in una stanza arieggiata per due o tre minuti ogni mezz'ora, evitare di urlare o cantare, più si parla ad alta voce, più aumentiamo la proiezione di particelle nell'aria, lavarsi le mani continuamente e ovviamente tenere la maschera quando possibile, anche se è complicato ... e non molto sexy”.

In pratica l’invito è sempre il solito: se ve ne state a casa, con le persone con cui convivete, è molto meglio…