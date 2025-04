Voie Mathis, pronta l’uscita Ovest: novità alla viabilità da aprile

La nuova uscita Ovest della Voie Mathis è pronta a entrare in funzione.

A partire dalla fine di maggio, le prime auto potranno percorrere il tunnel, progettato per migliorare la fluidità del traffico e alleggerire la pressione sulla parte occidentale della città.



Per permettere l’apertura dell’infrastruttura nei tempi previsti, sono state apportate modifiche temporanee e definitive alla viabilità, in particolare in prossimità dello svincolo autostradale di Nice Ouest (uscita 50).





Modifiche in dettaglio

Avenue Valéry Giscard d’Estaing (direzione Aix-en-Provence)

Due corsie saranno riservate all’accesso all’autostrada per migliorare lo scorrimento del traffico nelle ore diurne. Tuttavia, fino a fine aprile, l’accesso sarà chiuso di notte dal lunedì al venerdì, dalle 21:00 alle 5:00.



Boulevard du Mercantour (direzione Aix-en-Provence)

La corsia di immissione in autostrada sarà definitivamente soppressa a partire dall’8 aprile.