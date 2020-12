Vacanza a Montecarlo: cosa visitare e come programmare in sicurezza

Montecarlo rappresenta, da sempre, una meta decisamente ambita per la maggior parte dei turisti di tutto il mondo. Simbolo del lusso, della bellezza più autentica e nobile, col passare del tempo è diventata - nonostante il costo medio resti (a tutt’oggi) mediamente superiore rispetto ad altre località turistiche - sicuramente più accessibile alle tasche del ceto medio nostrano, che non di rado opta per la soluzione monegasca per trascorrere qualche giorno di ferie.

Le attrazioni da visitare sono davvero innumerevoli, tutte in grado di lasciare a bocca aperta i tanti turisti che, quotidianamente, varcano i confini del Principato alla ricerca di un relax raffinato ed elegante come solo Montecarlo offre ormai da svariati decenni. Sono tanti i luoghi da ammirare nella località monegasca, che andremo a riassumere brevemente in questo articolo.

Dalla Rocher al Palazzo dei Principi

Il primo passaggio ideale quando si giunge a Montecarlo è una visita a “Le Rocher”, la parte più antica del Principato. Le principali attrazioni di questa zona sono due: la Cattedrale di San Nicola, costruita in stile gotico e in grado di creare una positiva sensazione di stupore grazie alla propria maestosità ed imponenza; il Museo Oceanografico, noto anche col nome di “Tempio del Mare”, dove si possono ammirare oltre seimila specie marine.

Molto suggestivi, inoltre, sono anche i “Jardin Exotique”, luogo dove si possono ammirare piante esotiche di rara beltà e godere di una splendida vista mozzafiato dell’intera Montecarlo. Il Principato, però, è in grado di offrire delle prelibatezze gastronomiche, che si possono gustare, nella zona più alla moda: le Vistamar, dove i prezzi sono assai differenti, riuscendo a soddisfare le disponibilità economiche di ogni singolo turista.

Un altro luogo di forte attrazione è sicuramente il Porto di Montecarlo, uno dei simboli mondiali del lusso: basta effettuare una piccola passeggiata vicino alle banchine per restare letteralmente catturati dalla bellezza e magnificenza di yacht e barche che attraccano nella città monegasca.

Gli amanti della dinastia monegasca, però, non possono non perdersi la deliziosa opportunità di visitare il “Palazzo dei Principi”, dove vive, tutt’oggi, la monarchia più patinata della storia. La dimora della Famiglia Ranieri sorge su una collina che è in grado di regalare una vista a dir poco spettacolare sull’intera città, oltre ad assistere, alle 11,50 di ogni giorno, al cambio della guardia e visitare la collezione privata di auto d’epoca del Principe Ranieri III.

Tutelarsi durante il soggiorno monegasco: cosa fare?

Una vacanza nel Principato, però, prevede anche una inevitabile visita al Casinò di Montecarlo, il più lussuoso e famoso al mondo. Un luogo dove è indispensabile presentarsi in modo impeccabile ed elegante, onde evitare di essere respinti in prossimità dell’ingresso: il dress code della sala da gioco monegasca, infatti, è il più rigido al mondo ed è indispensabile presentarsi con un abbigliamento impeccabile per potervi accedere.

Quando si effettua una vacanza all’estero, a maggior ragione in un luogo come Montecarlo, è decisamente opportuno prevenire qualsiasi tipologia di problema a monte, ovverosia nel momento in cui viene presa la decisione di trascorrere qualche giorno tra le vie del Principato.

Molte persone reputano superflua la sottoscrizione di un’assicurazione per il viaggio all’estero. Una sottovalutazione che, non di rado, si rivela fatale: diversi soggetti sono rimasti scottati da questa scelta, che potremmo definire, senza alcuna retorica, scellerata. Tutelarsi prima di compiere un viaggio, è indispensabile per sentirsi adeguatamente protetti nel malaugurato caso si palesasse un imprevisto.