Un evento tragico come la morte di una persona cara porta a pensare a cosa fare in caso di lutto. Nel momento in cui una persona cara ci lascia è necessario organizzare un funerale ed è importante, quindi, sapere cosa fare e a chi rivolgersi.

Di solito la prima cosa da fare è individuare un’agenzia funebre seria e affidabile, che sia in grado di soddisfare richieste ed esigenze della famiglia della persona defunta. Spesso, ad esempio, ci si ritrova a dover trasportare la salma da un ospedale a casa o da un’altra città in quella di residenza, ci si ritrova a dover capire come organizzare la cremazione della salma o dove seppellirla e così via.

Avere accanto degli esperti come quelli di pompe funebri Exequia , che da anni operano nel settore, permette di tirare un sospiro di sollievo. Un’agenzia come questa, infatti, organizza dei pacchetti funerale completi, anche low cost.

Scegliere la giusta agenzia funebre significa avere la certezza che nulla sia lasciato al caso. Un aspetto molto importante perché, nel momento in cui muore una persona cara e importante non si riesce a razionalizzare al punto tale da sobbarcarsi il carico dell’organizzazione del funerale e di tutta la parte burocratica. Sarà necessario, ad esempio, richiedere un certificato di morte da esibire quando necessario per il disbrigo di alcune pratiche. Sarà necessario pensare all’allestimento della camera ardente, del rito religioso per chi lo richiede, del momento della sepoltura e così via. Tutti aspetti che in un momento di dolore potrebbero apparire difficili da organizzare.

Proprio per questo motivo l’agenzia funebre diventa un punto di riferimento e anche di sostegno. Alcune di queste, proprio come quella segnalata, offrono anche dei servizi funebri premium.

Oltre al pacchetto funerale base che di solito è il più low cost, ci sono dei servizi aggiuntivi che in molti richiedono. Si va, ad esempio, dal servizio di sostegno psicologico a quello di diamantificazione delle ceneri. Si tratta di servizi extra che vengono sempre più richiesti e che alcune agenzie funebri si impegnano già da ora a garantire.

Non solo. Nei pacchetti più costosi si potrà scegliere l’auto funebre tra un vasto parco macchine, si potranno richiedere degli allestimenti più lussuosi per le camere ardenti e così via. Importante anche segnalare la possibilità di pagare il funerale a rate, così da venire incontro a tutti.