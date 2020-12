Covid, poco rispetto per le regole e crescita delle infezioni: Estrosi convoca per domani il Consiglio Locale della Sanità

C’è forte preoccupazione, a Nizza, dove è stato notato, in questo periodi di feste, in troppe occasioni, un rilassamento rispetto ai gesti di barriera e al distanziamento fisico.

Questo comportamento si è tradotto in una crescita del numero dei contagi e dei ricoveri nelle ultime 48 ore.

Una situazione che ha indotto il sindaco di Nizza Christian Estrosi a chiedere ai propri concittadini un maggior rispetto delle indicazioni sanitarie.

A partire dal 25 dicembre 2020, infatti, vari indicatori legati all'epidemia di Covid hanno fatto crescere le preoccupazioni.

In particolare sono stati registrati 15 ricoveri in rianimazione in una settimana, il che porta a 57 i posti letto occupati nel “reparto” Covid.

Il tasso di positività si avvicina al 7% rispetto al 5,5% del 21 dicembre 2020, con 2.747 persone positive nell’ultima settimana, stando ai dati dell’Agenzia Regionale della Sanità.

In netto aumento le verbalizzazioni da parte della Polizia Municipale: è stato registrato un incremento del 50% per spostamenti vietati o senza motivazione.

Nella sola giornata del 23 dicembre sono state elevate 19 sanzioni per non aver indossato la mascherina in aree aperte al pubblico rispetto alla media di 7 al giorno registrate nella settimana precedente.

Di fronte a questa realtà, la polizia municipale di Nizza ha rafforzato i controlli e le prevenzione sul rispetto dei gesti di barriera.

Per questa ragione, Christian Estrosi ha convocato il Consiglio Locale della Sanità pubblica che si riunirà domani, lunedì 28 dicembre 2020, in videoconferenza per fare il punto della situazione.