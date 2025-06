Xavier Polycarpe accende la scena del Thursday Live Session: un’esplosione di pop, rock ed elettro il 19 giugno a Monaco

Giovedì 19 giugno 2025, Monaco ospita un appuntamento musicale da non perdere: Xavier Polycarpe sarà protagonista del Thursday Live Session, un evento gratuito all’insegna della musica dal vivo, con inizio alle 20:30, preceduto da un apéromix alle 18:30. La location, accogliente e attrezzata con parcheggio serale a tariffa agevolata, si prepara a vibrare con un artista dalla carriera eclettica e in continua evoluzione.

Dopo aver conquistato pubblico e critica con il gruppo rock Gush, aver fatto ballare le platee internazionali con il duo electro-disco Macadam Crocodile, e dopo la sua partecipazione intensa a The Voice France 2023, Xavier Polycarpe arriva a Monaco in una nuova veste: quella dell’artista solista.

Il suo progetto personale rappresenta un’evoluzione audace, un mix unico di pop, rock ed elettronica, con sonorità che spaziano dal melodico al crudo, dal solare al viscerale. La sua musica è organica, viva, autentica – un riflesso fedele della sua passione per la creazione sonora. Ogni performance è un’esperienza energetica e sincera, che unisce la ricerca dei suoni “giusti” a una presenza scenica calda e travolgente.

“Voglio far vivere sul palco quello che pulsa dentro di me – racconta Polycarpe – un’energia che non può restare chiusa, ma che deve fluire in mezzo alla gente.”

Con due album all’attivo con i Gush e innumerevoli concerti in Europa e oltre, Xavier porta a Monaco un concerto che è molto più di un semplice live: è un viaggio musicale che mescola generi, stili ed emozioni.

Ingresso gratuito, prenotazione tavoli consigliata al numero +377 9999 3000. Parcheggio disponibile in loco, con tariffa notturna a 0,70€/ora a partire dalle 19:00.

Una serata per scoprire – o riscoprire – un artista libero, autentico e in piena fioritura creativa.

