Cagnes-sur-Mer cambia volto: nuova identità visiva per una città più moderna e riconoscibile

Una città che evolve passa anche dalla sua immagine. Cagnes-sur-Mer inaugura una nuova fase nel percorso di rinnovamento della comunicazione istituzionale, puntando su un’identità visiva più chiara, moderna e coerente.

Il progetto comprende un nuovo logo, una charte graphique aggiornata e una revisione complessiva degli strumenti informativi, con l’obiettivo di rendere più leggibile l’azione pubblica e più incisiva la presenza della città nello spazio pubblico.



Tra le novità anche “Cagnes Actu’”, la newsletter comunale che si rinnova nei contenuti e nel formato per offrire un’informazione più diretta, accessibile e in linea con i cambiamenti del territorio.





Il restyling, tuttavia, non cancella la storia: il blasone ufficiale della città resta il simbolo istituzionale per eccellenza, garanzia di continuità e identità repubblicana. A questo si affianca ora un nuovo sistema visivo pensato per la comunicazione quotidiana, capace di uniformare e rafforzare l’immagine della collettività su tutti i canali, dal digitale alla stampa.



Il progetto grafico, curato dal designer Régis Rocca, reinterpreta in chiave contemporanea l’araldica cittadina, semplificando le forme e mantenendo un forte legame con la tradizione. Anche la scelta dei colori segue questa linea: radici storiche ma adattamento alle esigenze moderne di leggibilità e riproduzione.



L’operazione si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione urbana e promozione del territorio, con l’obiettivo di consolidare il rapporto tra la città e i suoi abitanti e rafforzarne l’attrattività verso l’esterno.





Negli ultimi mesi, l’amministrazione guidata dal sindaco Bryan Masson ha già avviato diversi interventi simbolici: dal pavoisement dell’Hôtel de Ville all’illuminazione del Château-Musée Grimaldi, fino all’installazione del celebre hashtag all’ingresso della città. Ora il progetto prosegue con una nuova campagna visiva, che prevede l’installazione di kakemono lungo le principali arterie urbane.



Questi elementi, concepiti come veri e propri segni distintivi del territorio, contribuiscono a rafforzare l’identità visiva di Cagnes-sur-Mer, rendendola più riconoscibile e attrattiva sia per i residenti sia per i visitatori. Un’iniziativa che accompagnerà anche i principali eventi cittadini, aumentando la visibilità dei colori e dei simboli locali.



“Una città moderna deve essere anche identificabile e orgogliosa della propria identità”, sottolinea il sindaco Masson. “Vogliamo che ogni ingresso e ogni luogo emblematico riflettano un’immagine dinamica, elegante e ambiziosa”.



Il pubblico sembra apprezzare: il video di presentazione diffuso sui social ha superato le 60 mila visualizzazioni in meno di 24 ore, confermando l’interesse per questa trasformazione.



Con questa nuova strategia, Cagnes-sur-Mer punta a rafforzare il proprio posizionamento e il senso di appartenenza dei cittadini, costruendo un’immagine sempre più coerente, contemporanea e proiettata verso il futuro.



