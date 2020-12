Maltempo sulla Costa Azzurra: una fitta grandinata ha imbiancato anche il Principato di Monaco (Foto)

Fitta grandinata, questo pomeriggio intorno alle 15.30 su tutto il Principato di Monaco. Una coltre bianca ha coperto Montecarlo ed anche altre zone della Còte.



Un paesaggio anomalo per alcuni minuti in questa fine del 2020 davvero particolare per tutti. Pochi minuti sono bastati per creare un paesaggio natalizio e poi è anche spuntato l'arcobaleno.



E' stata chiusa al traffico l'autostrada per circa un'ora nella zona de La Turbie.