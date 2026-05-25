Monaco rafforza il dialogo economico con la Cina durante la visita della delegazione diplomatica cinese

Una delegazione dell’Ambasciata della Cina in Francia, accreditata anche presso il Principato di Monaco, guidata dal Ministro Wang Dong, responsabile degli Affari Economici e Commerciali, ha effettuato il 12 maggio scorso una visita ufficiale nel Principato con l’obiettivo di rafforzare il dialogo economico e commerciale tra i due Paesi.

La visita ha rappresentato un momento particolarmente significativo per le relazioni sino-monegasche, poiché un incontro di questo livello non si svolgeva da oltre tredici anni. Nel corso della giornata, i diplomatici cinesi hanno incontrato rappresentanti istituzionali e imprenditori del Principato per discutere delle prospettive della cooperazione bilaterale.

Tra gli appuntamenti principali vi è stato il colloquio con il Consigliere di Governo-Ministro delle Finanze e dell’Economia, Frédéric Cottalorda. Durante l’incontro, le due parti hanno analizzato i risultati della collaborazione economica attuale e affrontato le prospettive di sviluppo futuro.

Nel corso dei colloqui è stato evidenziato come, negli ultimi cinque anni, il volume degli scambi commerciali tra Monaco e la Cina sia aumentato in maniera significativa, sia in termini di importazioni sia di esportazioni. Su questa base, le due delegazioni hanno ribadito la volontà comune di rafforzare ulteriormente la cooperazione economica, mantenendo uno spirito di dialogo franco e costruttivo che caratterizza da oltre trent’anni le relazioni tra i due Paesi, nonostante le differenze dei rispettivi sistemi socio-economici.

Su iniziativa dell’Ambasciata di Monaco in Cina, presso lo Yacht Club di Monaco si è successivamente svolto un pranzo di lavoro che ha riunito la delegazione cinese, imprenditori e rappresentanti delle principali istituzioni attive nei settori dell’economia, dell’attrattività internazionale e del turismo.

Gli scambi si sono concentrati in particolare sui comparti considerati strategici per la cooperazione futura, tra cui il turismo, l’innovazione e le start-up, le alte tecnologie, l’ecologia, l’economia blu e le energie rinnovabili.

Nel tardo pomeriggio si è svolta inoltre la conferenza “Business Destination China”, organizzata dal Monaco Economic Board. Nel corso dell’incontro, promosso dalla Camera di Commercio monegasca, la delegazione cinese ha presentato a oltre 70 imprenditori le caratteristiche del mercato cinese e le opportunità di accesso per le aziende interessate a sviluppare rapporti commerciali con la seconda economia mondiale.

L’iniziativa si è conclusa con un cocktail che ha consentito agli imprenditori presenti di avviare un confronto diretto con i rappresentanti dell’Ambasciata cinese, favorendo nuove opportunità di dialogo e collaborazione economica tra Monaco e la Cina.