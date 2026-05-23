Sale l’attesa per Shrek The Musical al Grimaldi Forum Monaco, dall’11 al 13 dicembre

Il celebre universo di Shrek The Musical arriva finalmente al Grimaldi Forum Monaco per quattro rappresentazioni eccezionali in programma nella Salle des Princes dall’11 al 13 dicembre 2026.

Lo spettacolo porterà sul palco una produzione pensata per tutta la famiglia, tra comicità, emozioni e personaggi iconici come l’orco Shrek, l’irriverente Ciuchino e una principessa piena di sorprese. La commedia musicale sarà arricchita da scenografie spettacolari, costumi scenografici e canzoni destinate a conquistare il pubblico ben oltre la chiusura del sipario.

Le rappresentazioni si terranno secondo il seguente calendario:

venerdì 11 dicembre 2026 alle ore 19:30

sabato 12 dicembre 2026 alle ore 14:30 e 19:30

domenica 13 dicembre 2026 alle ore 14:30

Lo spettacolo sarà presentato in lingua inglese con sottotitoli in francese.

I biglietti sono disponibili a partire da 47 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biglietteria del Grimaldi Forum Monaco al numero +377 99 99 30 00, dal martedì al sabato dalle 12:00 alle 19:00.