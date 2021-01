Ligue 1: Befana all’insegna del calcio, Nizza e Monaco si giocano

Mercoledì 6 gennaio riparte, con la penultima giornata di andata , il campionato francese di Ligue 1.

La sosta è servita a molte formazioni per fare il tagliando, a partire dal Paris Saint Germain che ha interrotto i rapporti con l’allenatore Thomas Tuchel affidandosi ad un personaggio di primo piano qual è Mauricio Pochettino, che ha avuto la meglio sull’ex juventino Max Allegri, anche lui in predicato di trasferirsi sotto la Tour Eiffel.

Per quanto concerne il campionato francese, che ora è in vacanza, riprenderà con un turno infrasettimanale il 6 gennaio 2021 .

Gara non semplice quella del Nizza che viaggerà alla volta di Brest per incontrare una compagine che in classifica generale sta un punto più in alto: i rossoneri sono in piena ricerca di rinforzi, soprattutto in difesa dove si fa sentire la lunga assenza di dante, gravemente infortunato.

Le ambizioni internazionali impongono un girone di ritorno a tutto gas, al momento ogni ambizione di essere ammessi alle Coppe europee pare fuori portata.

L’altalenante Monaco andrà a far visita al Lorient, una delle tre formazioni che chiudono, con 12 punti, la classifica. Un risultato positivo è sicuramente alla portata dei giocatori del Principato, anche se i bretoni, risucchiati nelle zone basse della classifica, sono chiamati ad una prova d’orgoglio.

Derby al calor bianco tra il Marsiglia ed il Montpellier: l’Olimpique, ultimamente, ha dato segnali non confortanti, mentre il Montpellier appare più continuo nei risultati. Sarà senza dubbio un derby da non perdere, peccato, per i colori e la passione, che sia privo di pubblico!

Il Nimes, infine, viaggerà alla volta di Strasburgo, i “mediterranei”, ultimi in classifica, troveranno una squadra anch’essa in difficoltà, con appena due punti di più: si giocherà una sorta di spareggio, con l’obiettivo “salvezza” ben chiaro nella mente di tutti i giocatori.

E le quattro grandi?

Il Lione riceverà il Lens e ilo risultato non appare per nulla scontato, mentre l’altra comprimaria, il Lille, ospiterà l’Angers e potrebbe anche approfittarne.