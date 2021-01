“Nessuno deve sentirsi solo”, la foto del giorno

In momenti di forte difficoltà, vi sono delle fotografie che aiutano lo spirito, che danno spazio all’immaginazione, che fanno “vivere bene”.

Come questa fotografia scattata da Ghjuvan Pasquale sulla spiaggia di Nizza all’altezza della scultura dedicata alla sedia blu, che propone decine e decine di sculture in pietra opera di un artista curdo che sta effettuando un percorso di pace ed è giunto in Costa Azzurra.



Tante sculture realizzate con i “galets”, le pietre che caratterizzano le spiagge di Nizza, un inno alla pace, un segno di rispetto per il Dio, qualunque esso sia, al quale ci si affida, una testimonianza di pace e di non violenza.



L’abbiamo intitolata “Nessuno deve sentirsi solo”: queste foto sono in ogni caso una testimonianza dei tempi.

