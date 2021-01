“Celo, celo, manca!”, anche in Francia decollano le figurine dei calciatori Panini

La passione per le figurine dei calciatori ha contagiato da tempo anche la Francia e il Principato di Monaco: anche quest’anno in edicola è possibile trovare l’album edizione 2020/2021 e le figurine per completarlo.



Una raccolta, di 96 pagine, composta da 604 figurine che propongono non solo le immagini dei calciatori della Ligue 1 francese, ma anche una serie di novità assolute nelle collezioni dei calciatori.

In particolare:

La presentazione delle 40 formazioni di Ligue 1 e Ligue 2

Una sezione dedicata al calcio femminile ed in particolare all’Olympique Lyonnais considerata la miglior formazione al mondo;

Un poster con 24 figurine dedicato ai migliori giocatori francesi e stranieri del campionato;

Figurine dedicate al Fidèle, alla Pépite e al Facteur X di ogni formazione.

E’ dal torneo 1975/1976 che le celebri figurine dei calciatori sono “sbarcate” in Francia ed anche quest’anno, a gennaio, album e figurine hanno fatto la loro comparsa nei chioschi. Persone di tutte le età le collezionano: la stampa delle figurine avviene a Modena, ma la distribuzione e i rapporti con i collezionisti, per tutta la Francia, sono tenuti dalla sede di Nizza che si trova in città nella Plaine du Var.

Vi lavorano una trentina di addetti, ognuno dei quali, al momento dell’assunzione, ha ricevuto in omaggio la collezione completa degli album dal 1975, un dono prezioso da custodire gelosamente, anche perché ha un valore, non solo affettivo.

La raccolta di quest’anno prevede, come per l’edizione italiana, aggiornamenti dopo il mercato invernale. Una volta terminati gli scambi, le figurine che mancheranno per completare la collezione potranno essere richieste attraverso internet o per posta alla sede francese della Panini che si trova in Boulevard du Mercantour a Nizza.