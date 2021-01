A Nizza creata l'agenzia per la sicurezza sanitaria e ambientale e per la gestione dei rischi

Si è insediata, a Nizza, l' agenzia metropolitana per la sicurezza sanitaria e ambientale e per la gestione dei rischi .

Lo spunto, è stato Christian Estrosi a raccontarlo, deriva da quanto avvenne nel 2008 in occasione di un blocco generalizzato nell’erogazione dell’energia elettrica causato da un incidente su due linee ad altissima tensione che collegavano Marsiglia con Nizza.



Nizza si trovò al buio, con semafori spenti, trasporti locali bloccati, decine di persone bloccate negli ascensori e l’intera città in tilt.

In quell’occasione emerse che la città era priva di una sala per la gestione dei rischi e per affrontare le situazioni di crisi.

Mancava anche un gruppo di persone, esperte in diverse materie, in grado di valutare la situazione ed indicare le soluzioni migliori per preparare ad affrontare le emergenze.

Da quel 2008 molti avvenimenti hanno turbato la vita della città, dagli attentati a pesanti eventi atmosferici, dalle canicole estive alle tempeste, da blocchi nell’erogazione dei servizi a situazioni epidemiche quali la malaria ed ora il Covid.

Nizza, dopo essersi dotata di un piano ambientale, ieri ha installato l'agenzia metropolitana per la sicurezza sanitaria e ambientale e per la gestione dei rischi.

I compiti dell’agenzia sono essenzialmente due, quello operativo per la gestione e l’anticipazione della crisi e quello di prospettiva e di metodo.

A far parte dell’Agenzia sono stati chiamati, quali esperti: