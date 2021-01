Cimici, 3 consigli naturali per sbarazzarsene da casa

Le cimici, sono degli insetti di origine mediterranea che nel corso degli ultimi anni sono diventati una vero e proprio problema in molte abitazioni degli italiani. Dopo la variante di colore verde così comune in Italia, l’arrivo dei loro cugini asiatici di colore marrone – e ancora più puzzolenti – li ha fatti diventare un problema davvero persistente.



Sono insetti particolarmente dannosi per gli orti e le colture, ma grazie a rimedi naturali è possibile liberarsi da questi insetti puzzolenti dalla propria casa e dal giardino. La guida presente in questo approfondimento, è stata redatta grazie all’aiuto degli esperti di Vivo di Benessere. Progetto editoriale in attività da più di 10 anni, raccoglie nei contenuti presenti sul sito una serie di guide e approfondimenti indispensabili per risolvere tutti i problemi che la vita di questi giorni possono riservare.



Per chi non è interessato a liberarsi dagli insetti puzzolenti in casa e in giardino, ecco alcuni consigli naturali per cercare di evitare che questi insetti entrino in casa.

1. Aglio

L'aglio ha un odore che in molti ritengono nauseabondo, e anche le cimici sono indispettite dal loro odore. È bene ricordare, che l’odore dell’aglio aiuta a tenere lontano dalle abitazioni anche altri insetti. È uno degli antiparassitari naturali più potenti. Se si ha un orto o dei vasi sul proprio balcone, che si vuole proteggere da questi insetti puzzolenti, è bene preparare un decotto di aglio molto semplice e di spruzzarlo sulla base delle piante la sera. Questo rimedio si può utilizzare anche per proteggere gli angoli delle finestre e delle porte dell’abitazioni. Uno spicchio d’aglio posto nelle zone più a rischio della casa, è un ottimo rimedio per tenere lontano da casa questi fastidiosi insetti.



2. Menta

Questi insetti puzzolenti, sono animali con un incredibile senso dell’olfatto. Quindi, spruzzare o coltivare delle piante aromatiche con una forte fragranza può essere un buon antidoto contro questi insetti. Oltre a dare un profumo naturale al 100% alla propria casa, la menta è una pianta ornamentale di rara bellezza.



Oltre alla menta, anche la lavanda e il rosmarino sono due piante ideali da inserire all’interno di pot-pourri che possono essere posizionati in più punti della casa. Per chi ama il loro odore, si possono mettere anche sopra il letto o sul divano come profumatori.



3. Sapone di Marsiglia

Uno dei rimedi naturali più utili per allontanare le cimici dalla propria abitazione è il sapone di Marsiglia. Scogliere un cucchiaio di sapone di Marsiglia in acqua calda e poi metterlo in un flacone spray. Questa formula andrà posata sulle piante o gli angoli di porte e finestre per mantenere lontano questi insetti dalla propria abitazione.



In alternativa, si può utilizzare il sapone di Marsiglia come facevano le nostre nonne. Il sapone di Marsiglia può essere un deodorante utile per profumare la zona del letto e quindi creare una barriera efficace per tenere questi insetti così fastidiosi lontani.



Come è facile comprendere da questo approfondimento, scegliendo una serie di elementi naturali ci si può liberare delle cimici da ogni angolo della propria abitazione. Per essere sicuri della loro efficacia, è sempre bene ricordare che i prodotti naturali non devono essere diluiti e devono essere di ottima qualità.