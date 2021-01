Da Monaco a Limone Piemonte in 18 minuti: al via il servizio di collegamento in elicottero

Un'ipotesi, quella di un collegamento via cielo tra Monaco e Limone Piemonte, lanciata poche settimane dopo l'alluvione di inizio ottobre 2020, che si è portato via tanti chilometri della strada della Valle Roya, prosecuzione francese della statale 20 del colle di Tenda.

Un durissimo colpo per l'economia di Limone e per tutto il territorio, essendo venuta a mancare la strada di collegamento con la Liguria e la Francia attraverso il tunnel di Tenda.

La chiusura degli impianti sciistici ha fatto il resto. Ma a Limone non si sono arresi. Adesso la perla delle Alpi Marittime è raggiungibile in elicottero da Monaco. Due le compagnie che assicurano il collegamento. 18 minuti, 1200 euro su mezzi bimotore, che possono trasportare massimo 6 persone.

Il servizio è partito lo scorso weekend. Due i voli effettuati, per un totale di 12 persone, che si sono rilassate a Limone Piemonte approfittando delle tante opportunità invernali organizzate dall'associazione Limone On, una rete di imprese del territorio che ha creato una serie di iniziative turistiche in grado di attirare turismo, in questo inverno con tanta neve ma con gli impianti chiusi per la situazione sanitaria.

Passeggiate nei boschi con le ciaspole, escursioni in motoslitta, percorsi su slitte trainate dai cani e tanto altro. Qui le possibilità tra cui scegliere: https://limone-on.com/winter-2020/

"Il crollo della strada oltre il tunnel ci ha costretti a pensare a qualcosa di alternativo, per collegare Limone con il Principato, da dove arrivano tanti turisti. Lo scorso weekend sono arrivate 12 persone, che volevano conoscere il nostro territorio e rilassarsi. Sono stati molto bene", spiega Elio Bottero.

"E' stato uno dei nostri associati, il titolare di Bragard, ad avere l'idea e a muoversi per concretizzarla", precisa il titolare di BotteroSki. "Questa possibilità c'è anche per la Liguria, con collegamenti da Sanremo, Albenga e Imperia. Il costo è un po' più alto, perché il mezzo è un quadrimotore e potrà portare fino a 8 persone. Per ora, però, non abbiamo ricevuto richieste".