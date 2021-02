Sigarette in aumento in Francia e clienti in Italia: Trucchi (Confcommercio) “Difficile una stima. Siamo fermi con le quattro frecce”

L’aumento delle tariffe in Francia, dovute a previsti adeguamenti, spinge ancora di più il popolo transalpino a fare un 'salto' in Italia, ad un tiro di schioppo per i francesi, che abitano le città di confine. Il tutto nonostante le restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus.



I prodotti italiani, come ad esempio le sigarette, sicuramente più convenienti fanno e faranno gola agli 'smokers' che sfidano i decreti in attesa della 'fumata bianca' ed avere il via libera per gli acquisti scorta nelle tabaccherie nostrane. Di certo in futuro (a breve) si avrà un’affluenza maggiore di clienti francesi e un riscontro di tale fenomeno con numeri alla mano ma al momento pare ancora presto fare un bilancio come suggerisce Dario Trucchi (Presidente Confcommercio).



“In questo momento riuscire a capire quanti varcano il confine non è semplice, con la questione 'frontiere' non si capisce quanta affluenza abbiamo, avevano disposto anche che si potesse introdurre in territorio francese quantità limitate di sigarette dall’Italia. Invece di venire una volta alla settimana, verranno due.”



Insomma il risultato del dato al momento sarebbe 'viziato' dalla situazione mondiale legata alla pandemia e di conseguenza ancora difficile da determinare Trucchi conclude: “Diciamo che finché avremo i prezzi dell’alcool e delle sigarette più bassi saranno naturalmente un’attrattiva. Fare una stima al momento è difficile, l’ulteriore stretta in Francia ha creato confusione alla frontiera, quando riaprirà ne vedremo sicuramente in tanti dalle nostre parti".