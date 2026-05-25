Sulla Promenade, la vita scorre in punta di luce: gli scatti di Silvia Assin raccontano Nizza

C’è un tempo sospeso, quasi impercettibile, che si deposita lungo la Promenade des Anglais nei giorni di fine maggio.

Non è soltanto il preludio all’estate mediterranea, ma un momento in cui la città sembra rallentare per raccontarsi. È qui che si inserisce lo sguardo sensibile di Silvia Assin, capace di trasformare frammenti di quotidianità in un racconto corale, intimo e universale.



Le sue fotografie – una sequenza “firmata” che ha per filo conduttore il celebre lungomare di Nizza, non inseguono l’eccezionale.

Al contrario, scelgono la misura discreta della vita ordinaria: mani che si intrecciano, coppie che si cercano prima e dopo l’amore, genitori che spingono passeggini con la stessa dedizione con cui si custodiscono i sogni.

È una narrazione fatta di piccoli gesti, dove il tempo sembra dilatarsi tra un passo e l’altro.



C’è l’infanzia che osserva e impara: bambini curiosi si affacciano oltre le reti di un campo da volley sulla spiaggia, come spettatori di un mondo ancora tutto da scoprire.

E poi le madri, sospese tra cura e fatica, i ragazzi che camminano affiancati immaginando un futuro possibile, magari condiviso. Scene che potrebbero appartenere a qualsiasi città, e che invece qui assumono una luce particolare, riflessa dal mare e dalla storia.



Non mancano i dettagli che restituiscono il respiro della Promenade: le bolle di sapone che galleggiano leggere nell’aria, le orchestrine improvvisate che scandiscono il ritmo del pomeriggio, una birra o un caffè consumati seduti sul muretto, con lo sguardo rivolto all’orizzonte.

Elementi minimi, ma essenziali, che compongono una vera e propria “commedia umana” contemporanea.





Silvia Assin si conferma così dalla parte della gente, fedele a un’idea di fotografia che non spettacolarizza ma osserva, che non invade ma accompagna. I suoi scatti diventano una testimonianza delicata e potente: raccontano Nizza senza retorica, affidandosi alla verità dei gesti e alla poesia del quotidiano.



E in quel susseguirsi di immagini, la Promenade non è più soltanto un luogo: diventa uno stato d’animo condiviso, un racconto aperto in cui ognuno può riconoscersi.



