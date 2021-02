Covid 19, nuove misure a Nizza, la situazione si aggrava

Si è riunito, nella giornata di ieri, il Consiglio Scientifico, che affianca il sindaco di Nizza dall'inizio della crisi pandemica, per fare il punto sulle nuove misure da adottare in considerazione dell’aggravarsi della situazione.

La diffusione del Covid 19 nelle Alpi Marittime e, in particolare, nel territorio della Métropole Nice Côte d'Azur è estremamente preoccupante.



Con un tasso di incidenza di 452 ogni 100mila abitanti, parecchio superiore alla media nazionale e una saturazione quasi totale dei reparti ospedalieri, con oltre 730 persone ricoverate nei reparti e un tasso di occupazione dei posti letto in rianimazione del 95%, lo stesso Prefetto delle Alpi Marittime, Bernard Gonzalez, ha definito la situazione "preoccupante e sfavorevole".



Dall'inizio dell'anno la situazione si è costantemente deteriorata e si rende necessario un intervento per scongiurare che gli ospedali siano costretti a respingere verso altri nosocomi i paziente che necessitano di cura in rianimazione o in terapia intensiva.



A questo proposito, nel corso del Consiglio Metropolitano di ieri, Christian Estrosi ha assicurato che: “Dall'inizio della crisi, abbiamo fatto ogni sforzo per garantire la protezione della popolazione di Nizza e degli abitanti della Métropole: mascherine, test, ordinanze specifiche per indurre al rispetto dei gesti barriera e coprifuoco, misure che hanno dato il loro risultato”.