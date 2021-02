Non piacciono al Principato di Monaco i controlli alla frontiera francese in vigore dal 15 febbraio

Il governo del Principe prende atto delle nuove misure di controllo sanitario alla frontiera, annunciato dal Prefetto delle Alpi Marittime, ma lo ritiene insufficiente. In un comunicato stampa pubblicato sabato 13 febbraio, le autorità francesi hanno annunciato di aver deciso "in deroga alle attuali normative sui viaggi internazionali, e fintanto che la situazione sanitaria lo consente, che le persone residenti a Monaco siano esentate dal obbligo di presentare un esame PCR quando si entra nel territorio francese per viaggi inferiori alle 24 ore entro i limiti del dipartimento delle Alpi Marittime. "

Questo periodo di 24 ore è considerato insufficiente dalle autorità monegasche perché non soddisfa le esigenze concrete dei residenti monegaschi che, all'avvicinarsi di un periodo di vacanze scolastiche, si trovano ostacolati nei loro spostamenti nella regione limitrofa.

Questa decisione è in contraddizione con la convenzione franco-monegasca che garantisce la libera circolazione dei cittadini dei due paesi su entrambi i lati del confine. Inoltre penalizza i 9.000 cittadini francesi residenti nel Principato che hanno solo un accesso limitato al loro paese di origine. Infine, nel suo spirito, questa misura equivale a non considerare l'isolamento geografico del Principato in territorio francese mentre durante le precedenti misure di limitazione dei viaggi adottate dalle autorità francesi la scorsa primavera (viaggio limitato a 100 km), questa realtà era stata presa in considerazione da considerando infatti che i residenti del Principato sono stati assimilati ai residenti delle Alpi Marittime. Le autorità monegasche continueranno quindi il dialogo con la Francia per revocare questo limite di 24 ore. Nel frattempo, il governo del principe annuncia di applicare la stretta reciprocità delle disposizioni francesi.

In concreto chiunque provenga dalla Francia a Monaco deve presentare un test PCR negativo inferiore a 72 ore e un certificato di non contagiosità. Sono esentati da questa disposizione i pendolari, gli scolari e gli studenti, nonché i residenti delle Alpi Marittime che si recano nel Principato per meno di 24 ore.

Chiunque si rechi in un albergo del Principato, indipendentemente dalla provenienza e dalla durata del soggiorno, deve presentare un test PCR negativo inferiore a 72 ore nonché un certificato di non contagiosità. Queste misure entreranno in vigore lunedì 15 febbraio. Verranno effettuati controlli rafforzati ai confini del Principato.