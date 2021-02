Bel segnale: iniziano oggi i lavori preparatori per i Gran Premi di Monaco, che quest'anno saranno addirittura 3!

Le tribune in zona Port Hercule

Dopo un anno del 2020 privato delle corse automobilistiche sul circuito - eventi annullati a causa della pandemia COVID-19 - il Principato riprende le sue abitudini e si prepara alla sua trasformazione per ospitare eccezionalmente tre Gran Premi dal 23 aprile al 23 maggio 2021.

L'edizione 2021 si preannuncia eccezionale. Sono previsti tre eventi: oltre al tradizionale Gran Premio dell'Automobile di Monaco (Formula 1 ed eventi collaterali), lo stesso anno si terranno lo storico Gran Premio di Monaco e l'E-Prix di Monaco, anche se di solito si disputano alternativamente.

Per soddisfare questo programma di scelta è già tempo di lavorare per installare tribune e misure di sicurezza

Oltre alla tradizionale asfaltatura delle strade i lavori preparatori per l'installazione delle infrastrutture necessarie per la sicurezza, lo sviluppo, le trasmissioni televisive, l'accoglienza pubblica, la pubblicità ma anche gli accessi dedicati e le vie pubbliche inizieranno il 22 febbraio 2021 con la rimozione dell'arredo urbano da parte dell'Ufficio Urbanistica (DAU).

I lavori di montaggio e le relative limitazioni inizieranno il 23 febbraio nell'area portuale e il 31 marzo nel quartiere di Monte-Carlo. I necessari adeguamenti alla circolazione nonché i divieti di parcheggio verranno attuati e gradualmente revocati a seconda delle zone. I percorsi pedonali sicuri saranno stabiliti dall'Automobile Club de Monaco (ACM), con controllo manuale in alcune aree sensibili.

Per le esigenze delle installazioni, la stazione MonaBike in Place Sainte-Dévote sarà spostata sulla Promenade Honoré II dal 12 marzo 2021 e quella del Parking des Pêcheurs in un'altra posizione di questa struttura, ancora da definire, dal 16 aprile 2021.

Infine, gli utenti dei Parcheggi Pubblici nonché quelli della Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) e delle linee Azur saranno specificamente informati delle misure che saranno applicabili ad ogni fase dell'installazione delle strutture.

Il 12 ° Grand Prix de Monaco Historique, il 4 ° E-Prix di Monaco e il 78 ° Grand Prix Automobile de Monaco si svolgeranno rispettivamente da venerdì 23 a domenica 25 aprile 2021, sabato 8 maggio 2021 e da giovedì 20 a domenica 23 maggio 2021