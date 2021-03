Monaco all'Assemblea delle Nazioni Unite: Rafforzare le azioni a favore della natura per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile

"Rafforzare le azioni a favore della natura per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile" è il tema della quinta Assemblea ambientale delle Nazioni Unite che si è aperta, in formato virtuale, il 22 febbraio 2021.

Una delegazione monegasca guidata dal professor Alain Piquemal, rappresentante permanente di Monaco a il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), ha partecipato a questa riunione e ai lavori preparatori del Comitato dei Rappresentanti Permanenti, che si è riunito il 15 e 16 febbraio.

Nell'ambito delle discussioni condotte in videoconferenza, il Principato ha preso parte al dialogo ad alto livello, riunendo ministri dell'ambiente e personalità internazionali, sulla dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile e sul suo impatto sulla costruzione di un mondo resiliente e inclusivo dopo la pandemia .

Durante il suo intervento, il professor Piquemal ha discusso le misure adottate da Monaco per garantire la conservazione della biodiversità sul suo territorio, la rinaturazione della città e la riduzione dei rifiuti di plastica.

Questo messaggio, consegnato ai rappresentanti di oltre 90 Stati, ha ribadito l'impegno di SAS il Principe Sovrano e del suo Governo a conciliare lo sviluppo economico del Principato e la protezione del pianeta.

La quinta Assemblea ambientale delle Nazioni Unite riprenderà la sua sessione nel febbraio 2022, per affrontare questioni che non potrebbero essere coperte in formato virtuale.

L'intervento di Monaco durante il dialogo ad alto livello è disponibile qui