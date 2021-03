L'Ambasciatore Giulio Alaimo ospite per il varo di Monaco One "Una cosa bella e importante"

Anche l’Ambasciatore italiano a Monaco, Giulio Alaimo, era tra gli ospiti dello Yacht Club di Montecarlo, al varo del catamarano ‘Monaco One’, che unirà il porto del Principato con quello di ‘Cala del Forte a Ventimiglia. Con l’Ambasciatore abbiamo fatto un po’ il punto della situazione, ovviamente partendo dall’importante giornata per i tre paesi, Italia, Francia e Monaco, uniti proprio dalla nuova imbarcazione.

“Una mattinata bella e importante – ci ha detto in relazione al varo di Monaco One - con un ulteriore elemento che unisce le nostre coste, con i tre paesi che si affacciano sullo stesso mare e che sono legati da vincoli di storia, affetto e famiglia. Questo ponte marittimo che si costituisce attraverso questo nuovo collegamento trai due porti di Monaco e Ventimiglia, sono un nuovo tassello non trascurabile in termini di impatto commerciale ed economico di Ventimiglia e del Ponente ligure in generale”.

Lei è arrivato nel Principato in piena pandemia con tutti i problemi legati anche ai confini con il nostro paese: “Io sono arrivato a settembre – ha detto – quando la situazione sembrava in via di miglioramento o soluzione e, invece, purtroppo non è stato così. Sappiamo che il quadro sanitario globale è andato peggioramento e anche la realtà monegasca non sfugge. Questo anche se negli ultimi giorni stiamo registrando un miglioramento con l’introduzione di tutte le cautele sanitarie. Le prospettive sono legate alla diffusione dei vaccini che anche qui nel Principato è iniziata. I problemi alle frontiere sono quelli noti con certificati tamponi e altro e, quindi, dobbiamo usare grande cautela e pazienza per auspicare un ritorno alla piena normalità”.