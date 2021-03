Come rilassarsi: le tecniche più efficaci da provare subito

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente duri e sono aumentati casi di stati d’ansia, soprattutto tra le donne che chiuse in casa si sono dovute sobbarcare un lavoro extra sulle spalle. Se in un primo momento sembra reggere meglio rispetto a uomini e bambini, l’universo femminile ora è allo stremo.

Se anche tu ti ritrovi in questa descrizione, è arrivato il momento per scoprire quali sono le tecniche più efficaci per il rilassamento. Certo, chiunque ti dirà che devi trovare un momento da dedicare solo a te stessa ma ovvio che non è facile nella vita ancora più frenetica di questi giorni dove trovare un attimo di respiro sembra impossibile.

Tuttavia, nel tuo programma giornaliero devi trovare uno spazio per il relax altrimenti uno stato di stress eccessivo ha conseguenze sullo stato di salute. Se ti senti esausta e svuotata, questi piccoli consigli possono aiutarti a riprendere in mano le redini quando hai la sensazione di sentirti troppo oppressa.

La mindfulness e meditazione

Forse hai già sentito parlare delle tecniche di mindfulness; in poche parole, si tratta di imparare a respirare e fare meditazione. Spesso sei così presa dai ritmi frenetici che non riesci a radicarti nel qui e ora. Basta davvero poco per riallinearti e focalizzare l’attenzione. Sono sufficienti cinque minuti per fare un semplice esercizio di respirazione più rallentata e profonda.

Si tratta di portare l’attenzione senza giudizio al respiro e al corpo, lasciando fuori tutti i pensieri che passano per la mente. È un modo per migliorare il benessere e riuscire a rispondere meglio ai numerosi cambiamenti che questa situazione sta comportando.

Un bagno caldo

Potrebbe sembrare banale e suonare come un consiglio della nonna, ma il bagno caldo è un ottimo aiuto per eliminare lo stress. Chi ha la fortuna di avere la vasca idromassaggio spa in giardino sicuramente è più facilitato a ritrovare pace e benessere. L’immersione del corpo in acqua calda comporta tanti vantaggi come l’abbassamento della pressione sanguigna e il rallentamento del battito cardiaco.

Potrai sperimentare sensazioni piacevoli che alleviano il mal di testa e dolori muscolari. Fai un bagno caldo mezzora prima di andare a dormire per combattere l’insonnia dovuta ad ansie e preoccupazioni. È l’occasione ideale per il cosiddetto di detox digitale, cioè spegnere tutti i dispositivi elettronici e non guardarli per minimo mezz’ora.

L'aromaterapia

Diversi studi affermano che alcuni oli essenziali hanno un effetto calmante e antistress. Per esempio, i profumi dei fiori come peonie e gelsomini sono in grado di riequilibrare i sensi per allontanare lo stress quotidiano. La lavanda è un noto aroma rilassante che puoi utilizzare per un massaggio delicato alle tempie o addirittura disciolto nell’acqua per il bagno.

Lo sport e l'attività fisica

Probabilmente non hai molta voglia di uscire a correre e fare attività fisica dopo una lunga giornata, ma ti sei mai chiesta perché così tante persone vanno a correre? Lo sport rilascia endorfine, l’ormone della felicità. Inoltre, ti costringe a prenderti una mezz’ora per te nella quale ti concentri solo ed esclusivamente sull’esercizio.