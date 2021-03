Monaco Boost, l'incubatore delle imprese del Principato di Monaco, apre i suoi uffici il 21 aprile

Il Sig. Jean CASTELLINI, Consigliere di Governo - Ministro delle Finanze e dell'Economia - ha presieduto con Stéphane VALERI, Presidente del Consiglio Nazionale, la prima riunione per l'assegnazione degli uffici e degli spazi di lavoro di Monaco Boost.

I partecipanti hanno potuto discutere a lungo le varie candidature ricevute per l'incubatore di imprese monegasco, durante questa prima fase.

Tra i fascicoli esaminati, il 48% delle attività è in fase di creazione e il 52% sono giovani imprese in via di sviluppo, in un'ampia varietà di settori di attività. Gran parte dei candidati desidera beneficiare di uffici per l'assunzione di personale, a breve o medio termine. L'insediamento degli imprenditori selezionati è previsto per aprile 2021. Beneficeranno così di un ambiente di lavoro favorevole allo sviluppo di nuove imprese e alla creazione di sinergie. Monaco Boost conferma oggi il suo ruolo di trampolino di lancio ed è parte integrante della ripresa economica del Principato