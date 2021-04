Norme anti-covid, la segnalazione di un nostro lettore: "A Nizza un pomeriggio di ordinaria follia, francesi indisciplinati" (foto)

Un nostro lettore scrive alla nostra redazione per segnalare un "pomeriggio di ordinaria follia" a Nizza, precisamente in Avenue Jean Medecin dove "le persone non si preoccupano affatto di rispettare le norme anti-contagio e al contrario, si affollano e si accalcano, molti senza mascherina di protezione, come se tutto fosse tornato alla normalità".

"Purtroppo in Francia, sottolinea il nostro lettore, i contagi aumentano e così il numero di decessi e gli accessi alle terapie intensive. I francesi si dimostrano essere molto indisciplinati e poco seri nella gestione di questa crisi, lo stato aiuta le attività forzatamente chiuse e i 'salariés', ma non riceve in cambio il rispetto dei francesi che, con questo tipo di comportamento ottuso non fanno altro che allungare i tempi del ritorno ad una vera normalità. Contrariamente dai cuginetti d'oltralpe da noi si rispettano di più le norme, anche se lo stato ci aiuta molto meno, non si può avere tutto".