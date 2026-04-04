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Altre notizie | 04 aprile 2026, 08:00

Din, don, dan...le Messe di Pasqua nella Diocesi di Nizza

Montecarlonews propone l’orario delle funzioni previste nelle giornate di Pasqua e Pasquetta nelle Chiese della Diocesi di Nizza e quelle delle Veglie pasquali di sabato 4 aprile

Santuario di Notre Dame de Laghet

Santuario di Notre Dame de Laghet

Tanti riti, tante funzioni, alcune anche suggestive, nelle Chiese della Diocesi di Nizza in occasione della Domenica di Pasqua.

Montecarlonews propone, in un allegato inserito al fondo di questo articolo, propone l’elenco delle funzioni previste nella giornata di Pasqua e di Pasquetta nelle Chiese della Diocesi di Nizza e quelle previste in occasione delle Veglie pasquali di sabato 4 aprile 2025.  


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 Veglie Pasquali Messe di Pasqua 2026 e del Lunedì di Pasqua (193 kB)

Beppe Tassone

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