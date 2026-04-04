Tanti riti, tante funzioni, alcune anche suggestive, nelle Chiese della Diocesi di Nizza in occasione della Domenica di Pasqua.
Montecarlonews propone, in un allegato inserito al fondo di questo articolo, propone l’elenco delle funzioni previste nella giornata di Pasqua e di Pasquetta nelle Chiese della Diocesi di Nizza e quelle previste in occasione delle Veglie pasquali di sabato 4 aprile 2025.
In Breve
domenica 05 aprile
sabato 04 aprile
venerdì 03 aprile
giovedì 02 aprile
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Altre notizie | 04 aprile 2026, 08:00
Din, don, dan...le Messe di Pasqua nella Diocesi di Nizza
Montecarlonews propone l’orario delle funzioni previste nelle giornate di Pasqua e Pasquetta nelle Chiese della Diocesi di Nizza e quelle delle Veglie pasquali di sabato 4 aprile
Tanti riti, tante funzioni, alcune anche suggestive, nelle Chiese della Diocesi di Nizza in occasione della Domenica di Pasqua.
- Files: Veglie Pasquali Messe di Pasqua 2026 e del Lunedì di Pasqua (193 kB)
Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?