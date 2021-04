Vip, formazione e comunità, il primo Evolution Forum Day online punta a battere ogni record

Da oltre 10 anni (23 edizioni) l’Evolution Forum Day è il grande evento in cui celebrità del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria si ritrovano per condividere esperienze e saperi per ispirarsi a vicenda.

L’appuntamento non poteva mancare in un periodo in cui regnano smarrimento, confusione e una diffusa incapacità di interpretare la direzione del cambiamento. Come per ogni sua edizione precedente, Evolution Forum Day sarà una carica di energia positiva in grado di cambiare la vita di tante persone.

Tanti ospiti. Anche Siniša Mihajlović, allenatore del Bologna

A salire sul palco insieme al fondatore, conduttore e trainer Gianluca Spadoni quest’anno ci saranno, tra gli altri, l’allenatore del Bologna Siniša Mihajlović, la regina dei sondaggi Alessandra Ghislieri, il giornalista Claudio Brachino, il regista Silvano Agosti, il pallavolista Lorenzo Bernardi. Non semplici vip, ma professionisti capaci di mettere a nudo le proprie carriere, di raccontare le grandi sconfitte che hanno anticipato le loro grandi vittorie. Vere e proprie icone della resilienza e della capacità di visione strategica, due basi fondamentali per ripartire in qualsiasi momento di difficoltà. Questi personaggi raccolgono il testimone delle tante personalità di successo che hanno calcato il palco dell’Evolution Forum Day negli scorsi anni, come Enzo Iacchetti, Alex Zanardi, Martin Castrogiovanni, Fabio Cannavaro, Letizia Moratti e molti altri.

L’ispirazione arriverà anche nella forma di nuove competenze per mettere a frutto i propri talenti. Oltre a Gianluca Spadoni, leader indiscusso del Network Marketing in Italia, ci saranno Emanuele Maria Sacchi, il più grande esperto europeo di carisma, il performance coach Max Damioli e il mental coach Christian Pagliarani. Una squadra imbattibile per infondere un patrimonio di competenze cruciali per orientare le scelte future nella vita, nel business e nelle relazioni personali, di manager, imprenditori, agenti, responsabili commerciali e di tutti coloro che vogliono migliorare e consolidare la loro professionalità e il loro talento.

I numeri

Nelle scorse edizioni l’evento ha superato i mille partecipanti sfidando la capienza dell’auditorium di San Patrignano, ma quest’anno, grazie alla possibilità di godersi la kermesse comodamente da casa propria su qualsiasi dispositivo (pc, tv, tablet o cellulare), si punta a polverizzare tutti i record di partecipazione.

La casa naturale di Evolution Forum Day è sempre stata San Patrignano. La comunità è capace di riassumere, in un'unica metafora lo spirito e il potenziale di cambiamento dell’evento. Non esiste difficoltà insuperabile o rinascita impossibile se si riparte dall’ascolto degli altri, dalla condivisione di valori e pratiche di successo. Più che una speranza, una realtà concreta che nelle scorse edizioni ha rappresentato una svolta professionale ed esistenziale per tantissime persone.