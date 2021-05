Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Il giardino botanico di Val Rahmeh a Menton (Foto)

Alla scoperta di uno dei più bei giardini della Costa Azzurra, quello Botanico di Val Rahmeh a Menton: ci accompagna con le sue fotografie Luisella Cappio.

Il sito è parte integrante del Museo Nazionale di Storia Naturale, il giardino esotico di Val Rahmeh raggruppa numerose specie di fiori e vegetali, originarie dei paesi caldi, in un ambiente unico in cui trova espressione la delicata bellezza di un mondo lontano.

Piante da apprezzare per la loro bellezza, ma anche per il servizio reso alla ricerca scientifica, in questo luogo di relax che gode di un microclima unico, grazie alla sua posizione sul mare e alla protezione della montagna ”Bercea”.

Quest'oasi di pace e di quiete offre ai visitatori le sue molteplici sfaccettature colorate tutto l'anno.

Data di creazione : 1966

Superficie : 1.5 ha

Il giardino botanico esotico di Val Rahmeh annovera una collezione di 1.400 specie diverse, di cui 140 uniche e provenienti da tutto il mondo.

La bellezza dei luoghi e l'etnobotanica (la scienza interdisciplinare e transdisciplinare, al confine tra antropologia culturale e botanica, che si occupa dell'uso e della percezione delle specie vegetali all'interno di una o più società umane) si combinano per fare della visita un incanto.