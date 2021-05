Ligue 1, l’ultima giornata incorona il Lille campione di Francia

Per la quinta volta nella propria storia il Lille conquista il titolo di campione di Francia : lo aveva già vinto nel 1933, nel 1946, 1954 e nel 2011. Un titolo meritato, vinto al termine di un campionato condotto senza sbavature, cercando di non perdere i punti più facili, proprio là dove si rischia di compromettere il torneo e tanti sforzi.

Il Paris Saint Germain, non può che leccarsi le ferite: partita con i favori dei pronostici e decisa a “vincere tutto” la squadra della capitale, in questo anno difficile, “paga” l’inizio non semplice a causa del Covid e alcune disattenzioni in partite che non avrebbe dovuto perdere.

L’ultima giornata ha visto il Lille vincere ad Angers e il Paris Saint Germain superare il Brest.

Per quanto riguarda il terzo posto che “schiude” le porte alla Champions , il Monaco ce la fa, nonostante il pareggio a Lens, ma deve ringraziare il Nizza che ha fatto il colpaccio andando a vincere a Lione.

All’ Europa League accede, oltre al Lione, anche il Marsiglia anche se sconfitto a Metz.

La Francia sarà, infine, rappresentata in Conference League (l’ultimo nato tra i tornei europei) dal Rennes che, battendo il Nimes, supera il Lens in classifica.

Per quanto concerne l’individuazione della squadra che dovrà giocarsi la permanenza in Ligue 1 disputando uno spareggio con una formazione di Ligue 2, toccherà al Nantes (sconfitto inaspettatamente in casa dal Montpellier) questa incomoda incombenza. A "giocarsi" la Ligue 1 con il Nantes sarà il Tolosa.

Delle altre squadre “a rischio” ha vinto il Bordeaux a Reims ed hanno diviso la posta Strasburgo e Lorient.

Si toglie una soddisfazione, infine, il già retrocesso Digione che va a vincere a Saint Etienne.