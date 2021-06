3° No Finish Line Nice: un successo senza frontiere!

Domenica 30 maggio, alle 16, dopo 98 ore di corsa, si è conclusa la terza edizione della No Finish Line Nice, che per la prima volta era collegata. Questi vincoli tecnici non hanno rallentato l'entusiasmo dei corridori e dei camminatori che si sono esibiti in tutto il mondo per aiutare i bambini delle valli colpite dal disastro.

Questa edizione è stata sponsorizzata da molte personalità e atleti, tra cui Laure Tenoudji-Estrosi, le attrici Stéphanie Pareja e Rebecca Hampton, Jeff Tordo (giocatore di rugby), Pierre Frolla (quattro volte campione del mondo di apnea), Laurent Tillie (allenatore della squadra francese di pallavolo), Morgane Ausello (campionessa francese di 50 km nel 2018) e Enora Gely-Hamon dell'Atletica Nizza Costa Azzurra (recente campionessa regionale di 5000m). L'obiettivo dei chilometri è stato superato!

● 2433 iscritti attuali in una ventina di paesi, dall'Antartide (dalla stazione di ricerca franco-italiana) all'Australia, passando per gli USA, l'Ungheria, il Libano, l'Uruguay, la Nigeria, la Norvegia, il Senegal, l'Irlanda, la Spagna o Mayotte.

● 45.423 km percorsi. Il traguardo dei 40.000 km è stato raggiunto nel primissimo pomeriggio di domenica.

● 45.423 euro saranno così donati per finanziare progetti per bambini svantaggiati nelle valli colpite (1 km = 1 euro).

Alcuni risultati sportivi:

Individui:

1° uomo: Dominique Ringuede con 331 km (un habitué del no Finish Line Monaco)

2° : Pierre Russias con 304 km.

3° François Poirier con 277 km.

1° donna e 3° assoluto: Cynthia Ghecham con 278 km.

2°: Cathy Muller con 250 km (abituata al No Finish Line di Nizza e Parigi e semi-pro nella pole dance con molti titoli al suo attivo).

3°: Morg ane Ausello con 206 km.

Squadre : (150 inseriti)

La prima squadra vincitrice è la Week-ends Solidaires (92 partecipanti) con 3212 km. Il 2° Crédit Agricole PCA (88 partecipanti) con 2640 km e il 3° No Finish Line International (22 partecipanti) con 2487 km.

Alcuni progetti che saranno sostenuti:

● « Piccola crociera delle valli" Iniziato dall'associazione Les Dames de Lenval, il progetto che sarà finanziato dal No Finish Line Nice 2021, prevede di portare un piccolo gruppo di bambini delle valli colpite dell'entroterra nizzardo, per una giornata al mare in associazione con il Centro di valutazione psico-traumatica pediatrica (CE2P) dell'Ospedale Lenval.

● Costruzione di un campo polisportivo a Roquebillière (cofinanziamento con No Finish Line Monaco).

● Sviluppo di un parco giochi per bambini nel villaggio Marie (sito storico medio Tinée e Grimaldi a Monaco).