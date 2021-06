Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

Jammin'Summer session

Lunedì 21 giugno 2021

Nel quadro della Fête de la Musique, le "Jammin'Summer session" propone 2 concerti

Alle 19 al kiosque place Nationale : Nice Gospel Group

Alle 20,30 alla Petite Pinède: Jazz Anatole Anatole



Les Casemates de la création - Exposition Olivieri

Fino al 30 giugno 2021

Casemate Comte



Exposition "Le vin, nectar des dieux"

Fino al 30 ottobre 2021

Musée d'Archéologie

Bastion Saint-André



BEAULIEU-SUR-MER

Une journée au jardin

Sabato 19 giugno 2021

Jardin de l'Olivaie