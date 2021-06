Grande festa della frutta e della verdura fresche, oggi in tre mercati di Nizza

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2021 Anno Internazionale della frutta e della verdura: in questo contesto Nizza ospita la Fête des fruits et légumes frais per sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, al consumo.

Si tratta anche di una sfida lanciata da un territorio che produce frutta e verdura eccellente nella qualità.

Oggi, sabato 19 giugno, dalle 9 alle 13, ai mercati di Libération, Saint-Roch e Saleya sarà presente un team di dietologi Paca d’Interfel che risponderà ai vari quesiti che ognuno potrà porre. Saranno inoltre proposte iniziative divertenti gratuite per grandi e piccini.



In particolare :

La grande ruota panoramica di frutta e verdura per promuoverne il consumo;

Où je pousse ? Per insegnare ai giovani di Nizza come si coltivano frutta e verdura

Zoom sur les fruits et légumes, un gioco per riconoscere frutta e verdura;

A quelle saison? Per imparare a consumare meglio frutta e verdura a seconda della stagione.

Inoltre tante altre “gustose” sorprese