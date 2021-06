Come trovare un traduttore inglese italiano online

Di traduttori inglese italiano ve ne sono parecchi, ma trovare quello giusto per portare a termine progetti di un certo valore non è cosa da tutti i giorni. Trasporre in maniera fedele un testo dall'inglese all'italiano è tutt'altro che semplice, soprattutto quando ci si trova di fronte a modi di dire, espressioni e termini utilizzati in ambito professionale. Quando si traduce da una lingua all'altra, l'obiettivo numero uno è decodificare il testo e trasporre il significato originale senza alterarlo. Alle traduzioni letterali vengono quasi sempre anteposte decodifiche basata sul senso. E le maggiori difficoltà stanno proprio nel preservare stile e significato. Terminato il primo step, il traduttore inglese italiano è tenuto ad arrangiare il testo nella maniera migliore dal punto di vista stilistico, facendo attenzione a conciliare le differenze semantiche e culturali tra lingue diverse. Quanto detto lascia intendere i motivi per cui è fondamentale preferire sempre un traduttore in carne ed ossa a un'app automatica.

Come trovare un traduttore online?

Il supporto di un buon traduttore è fondamentale per chiunque voglia trasporre in un'altra lingua il significato preciso di un libro, di un e-book, di un sito Web, di una scheda prodotto o di un curriculum vitae. Si tratta di un servizio di grande importanza, la cui domanda continua a crescere costantemente. Per fortuna, le piattaforme di content marketing attualmente disponibili contribuiscono a soddisfare tale richiesta, grazie alla propria funzione di ponte tra autori e clienti. Le piattaforme italiane ospitano centinaia di professionisti, madrelingua e/o dotati di regolare titolo di studio. Nonostante le moderne tecnologie siano fruibili da tutti e in grado di velocizzare la traduzione di qualsiasi testo, la qualità di queste traduzioni è tutt'altro che sufficiente. Se l'intenzione è quella di salvaguardare il significato di un testo, affidarsi a un traduttore è fondamentale: per reperirne uno online, è necessario accedere ai vari siti che mettono in comunicazione domanda e offerta, quindi presentare il progetto. Nonostante in Italia non sia necessario esibire alcun titolo di studio, trattandosi di una professione non pienamente regolamentata, la maggior parte dei traduttori professionisti reperibili online è dotata di un titolo di studio in Lingue Straniere e, in molti casi, di una specializzazione in Traduzione e Interpretariato.

Per traduzioni professionali affidati a un esperto

L'inglese è la lingua internazionale. Si tratta della lingua più parlata al mondo e della terza per numero di madrelingua totali (la prima è ovviamente il cinese, essendo la Cina il Paese più popolato al mondo). Pur essendo un idioma di origine germanica, contiene tantissimi termini propri del latino, in virtù dell'influenza francese successiva al 1066, anno durante il quale i Duchi di Normandia conquistarono l'Inghilterra. Grazie a questa caratteristica e alla presenza di coppie di termini di diversa origine, riferiti allo stesso significato (ad es. liberty e freedom, pork e pig, prime e first, family name e surname, etc), la lingua inglese mostra caratteristiche uniche nel panorama internazionale, nonché un'apertura incredibile alle altre culture. Quanto detto, insieme a una grammatica abbastanza semplice, ha fatto in modo che diventasse la lingua standard per la comunicazione globale. Eppure, non tutti hanno le capacità e il tempo per tradurre in maniera impeccabile testi di varia natura dall'inglese all'italiano. Per assegnare lavori di traduzione a un professionista attivo sui portali citati poc'anzi è sufficiente iscriversi, redigere poche ed essenziali linee guida, attendere i preventivi dei vari candidati e scegliere il traduttore più adatto al lavoro in questione. Ad approfittare del servizio reso dalle piattaforme di content marketing figurano migliaia di aziende e brand, i quali spesso avviano collaborazioni costanti e fruttuose con uno o più freelance. Ciascun cliente ha tutto il diritto di richiedere le correzioni che reputa opportune e accettare il lavoro solo se e quando realmente soddisfatto.

La chiave di volta per i tuoi affari!

Le piattaforme citate sono tutte accessibili gratuitamente e organizzate per categorie. Individuare quella dedicata ai freelance esperti in traduzioni inglese italiano è semplice e intuitivo, così come lo è formulare una richiesta, descrivere le proprie esigenze e scegliere il candidato più adatto. Ciò consente a ciascun cliente di interagire con decine di professionisti capaci di consegnare lavori di elevata qualità, controllati dai project manager del portale e rispettosi di tutte le richieste e le linee guida fissate. Oltre a traduttori inglese italiano, è possibile reperire freelance specializzati in traduzioni dal francese, dal tedesco, dal cinese, dall'arabo e decine di altre lingue. È possibile richiedere traduzioni di contenuti promozionali, documenti specialistici, pagine web, CV, schede prodotto e tanto altro ancora. Inoltre, i vari siti consentono di stabilire un contatto costante e diretto con ciascun freelance, utile per richiedere correzioni, risolvere eventuali contrattempi, fissare i tempi di consegna.