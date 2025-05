Selva Monte-Carlo: un’esperienza immersiva nella giungla del lusso

Monte-Carlo accoglie un nuovo protagonista delle serate estive con Selva Monte-Carlo, il club festivo inaugurato il 1° maggio dal Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer, in collaborazione con D.ream International. Situato nel cuore del Café de Paris, Selva promette di trasformare le notti monegasche in un viaggio emozionante tra musica, atmosfera magnetica e cocktail raffinati.

Accessibile direttamente dall’allée François Blanc, Selva Monte-Carlo è molto più di un locale notturno: è un’immersione in un universo tropicale ed elegante, dove il lusso incontra il selvaggio. Il nome stesso Selva (che in spagnolo significa “giungla”) incarna l’essenza del club: un ambiente avvolgente e sensuale, caratterizzato da ritmi house e elettropicali, perfettamente in sintonia con l’anima di Amazónico Monte-Carlo e il concept musicale di questo nuovo spazio.

La programmazione di Selva Monte-Carlo è già ricca di appuntamenti imperdibili, in particolare in occasione del Formula One TAG Heuer Grand Prix di Monaco, con DJ di fama internazionale come Ramyen, Themba, Grossomodo, Hugel, Adam Ten, e molti altri pronti a scaldare l’atmosfera fino all’alba.

Gli appassionati di mixologia di alto livello troveranno un menu di cocktail sofisticati, tra cui La Femme d’Or, a base di cognac Rémy Martin Louis XIII, bitter di fichi e albicocca, idromele al frutto della passione e un tocco di miele e zafferano. Oppure L’Embarricado, che unisce la tequila Enemigo Extra Añejo al Campari, Picon Amer e il rinomato vermouth turinese Cocchi.

Con Selva Monte-Carlo, il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer rafforza la sua offerta di vita notturna esclusiva, creando un’esperienza immersiva e sofisticata nel cuore di Monte-Carlo. Fino a settembre, gli amanti delle serate glamour potranno vivere un’avventura musicale e sensoriale che promette di essere indimenticabile.