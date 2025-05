Monaco rafforza la lotta al tabagismo con una riforma innovativa

Il 15 maggio 2025, il Consiglio Nazionale di Monaco ha votato all’unanimità la nuova legge di riforma sulla protezione contro il tabagismo, un passo decisivo nella strategia di salute pubblica della Principauté. Promossa dal Gouvernement Princier, la riforma modernizza la normativa esistente e rafforza le misure per limitare gli effetti sanitari, sociali e ambientali legati al consumo di tabacco.

Il provvedimento introduce innovazioni fondamentali, tra cui l’innalzamento dell’età legale per l’acquisto dei prodotti del tabacco a 18 anni, per proteggere i minorenni dai rischi legati alla dipendenza. Inoltre, la riforma amplia la lista dei luoghi in cui il fumo è vietato, con l’obiettivo di contrastare il tabagismo passivo e garantire ambienti più salubri alla popolazione.

Uno dei punti chiave della legge riguarda il divieto assoluto dei dispositivi elettronici monouso, comunemente noti come puffs. Questi prodotti, fortemente attrattivi per i giovani, sono stati banditi non solo per i rischi sulla salute, ma anche per il loro impatto ambientale preoccupante, legato allo smaltimento di batterie e materiali inquinanti.

Il Consigliere di Governo-Ministro delle Affaires Sociales et de la Santé, Christophe Robino, ha sottolineato l’importanza di questa riforma, definendola una tappa fondamentale nella politica sanitaria del Principato. «Con questo provvedimento, Monaco si conferma un pioniere nella protezione della salute pubblica, dando priorità alla prevenzione tra i giovani, alla lotta al fumo passivo e alla tutela dell’ambiente», ha dichiarato.

Con l’approvazione unanime del Consiglio Nazionale, il Principato ribadisce il suo impegno per una società più sana e responsabile, ponendosi come modello nella regolamentazione del tabagismo a livello internazionale.