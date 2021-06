Il mare è di tutti: domani ad Antibes torna Handi Voile 06 (Foto)

Domani, giovedì 24 giugno 2021, a partire dalle 9,30, alla base nautica del Ponteil, ad Antibes, si terrà la 15° edizione della T ournée Handi Voile 06 .

L'Handi Voile 06 Tour è organizzato dal Dipartimento delle Alpi Marittime e dal Comitato Dipartimentale della Vela 06, in collaborazione con i comuni ospitanti e il sostegno dei circoli velici.

Questo evento, unico in Francia, propone attività nautiche gratuite, accessibili alle persone con disabilità e si sviluppa in vari siti, dalle spiagge attrezzate per i disabili ai centri nautici.

Le uscite, della durata di un'ora, seguite da istruttori qualificati, vengono effettuate a bordo di trimarani, barche collettive e kayak.

Domani sono previste quattro uscite: dalle 9,30 alle 10,30, dalle 11 alle 12, dalle 13,30 alle 14,30 e dalle 15 alle 16.

Occorre presentarsi mezz’ora prima dell’imbarco.

La Handi Voile 06 ha visto, fino ad ora interessate, le seguenti località delle Alpi marittime Nizza, Vallauris Golfe Juan, Cap d'Ail, Roquebrune-Cap-Martin, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet.

Prossimi appuntamenti: Antibes (24 giugno), Mandelieu-la-Napoule (30 giugno) e Cannes (2 e 3 luglio).