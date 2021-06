In estate, tenetevi in forma con Ybell e Blaze Pod

La tanto attesa stagione estiva è ormai arrivata ed è ora di fare i conti con la prova costume.

Naturalmente è d'obbligo rammentare che se si vuole arrivare all’estate in forma, non esiste una bacchetta magica, e l’unica soluzione è l’impegno e la voglia di arrivare ad un risultato ottimale. Purtroppo non tutti sono destinati ad avere la pancia piatta o le gambe snelle, ma niente ci vieta di migliorare il nostro fisico e di raggiungere una forma che ci faccia stare bene con noi stessi. Per migliorare la nostra “remise en forme” in questo periodo si consiglia soprattutto di mangiare tanta frutta e verdura, bere molto, eliminare le bevande gassate e zuccherate, limitare di molto gli alcolici e i dolci, concederesi un pò di pasta a pranzo, preferire le carni bianche a quelle rosse, mangiare tanto pesce e naturalmente fare tanto esercizio fisico. Comunque non temete, anche se non potrete sfoggiare subito un fisico asciutto e tonico al mare, ci pensa il personal trainer sanremese Davide Nevrkla a rimettervi in forma con due nuovi attrezzi di ultima generazione che permettono dei workout efficaci e di alta intensità anche in estate!

Nell'ultimo articolo uscito sul famoso magazine italiano di fitness e wellness "For Men Magazine", il personal trainer sanremese, in qualità di responsabile ed esperto di riferimento della nuova rubrica del famoso mensile, propone e recensisce due attrezzi speciali ideati e creati pe perdere peso e mantenere un fisico tonico. Si tratta di nuovi attrezzi che stanno ottenendo un grande gradimento tra gli appassionati del fitness... stiamo parlando dell'YBELL e del

BLAZE POD.

YBELL

Ybell è il nuovo strumento che combina le funzionalità di una kettlebell, di un manubrio, di un appoggio e di un attrezzo multi-presa in un unico elemento. Superficie antiscivolo, forme prive di spigoli e bilanciamento su tutti gli assi lo rendono perfetto per l'allenamento in ogni contesto fitness o performance. I vantaggi di usare questo attrezzo sono diversi: potrete eseguire esercizi classici di potenziamento muscolare insieme ad esercizi capaci di impegnare maggiormente coordinazione motoria, equilibrio, stabilità ed esplosività. Possibilità di sperimentare e creare esercizi nuovi e mai visti prima, grazie alle differenti impugnature presenti. Con una coppia di ybell si può eseguire un workout completo e efficace anche al parco o in spiaggia senza per forza avere altra attrezzatura. Nessun ingombro, comodi da utilizzare e da trasportare.



BLAZE POD

Il Blaze Pode è un attrezzo innovativo proveniente dagli Stati Uniti ed è caratterizzato da un kit base di 4 POD che può arrivare ad un massimo di 12 POD. Si tratta di un set di luci regolabili ideali per varie sedute di allenamento e anche in caso di riabilitazione. I Pod sono dispositivi dotati di una luce LED che si accende in modo programmato o casuale e si spegne a seguito di una pressione o dopo un determinato intervallo di tempo. Grazie a queste caratteristiche largamente configurabili, è possibile organizzare una forma di allenamento che comprenda il condizionamento atletico, l'allenamento della coordinazione e molto altro ancora. Oltre a poter essere poggiato su una superficie piana ogni Pod è inoltre dotato di ventosa, così da poter essere utilizzato anche su superfici verticali. Utilizzato sia in ambito agonistico che amatoriale il BLAZE POD offre un tocco di novità ai classici workout functional, coinvolgendo dal punto di vista atletico ma anche ludico gli atleti che lo utilizzano.

Per chi desidera maggiori informazioni sull'utilizzo dei due attrezzi presentati dal personal trainer Davide Nevrkla, può visitare il profilo Instagram:@david_elite_top_training, Linkedin: David Elite Top Training, la sua pagina Facebook: David Elite Top Training, il suo sito www.davidelitetoptraining.com o contattarlo direttamente sulla mail info@davidelitetoptraining.com