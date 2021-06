Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Gattières e i suoi sentieri (Foto)

Il vecchio sentiero che unisce Saint-Jeannet a Carros dà lo spunto a Danilo Radaelli per una escursione in bicicletta che, oltre ad una via ciclabile su terra battuta, ci consente anche di conoscere il villaggio di Gattières.

Gattières è un paese vicino a Nizza che si trova su un’altura sulla riva destra del Var. Il suo territorio ha una superficie di 1003 ettari, di cui 120 boschivi.

La località è arroccata su uno sperone a un'altitudine di 295 m: circondata da mura, il borgo fu per quattro secoli un'enclave savoiardo nella parte orientale della Provenza francese.

Il tipo di habitat è rurale. Le case sono semplici e rustiche.

Situato sul percorso della strada romana con il suo guado sul Var, Gattières ha sempre svolto un importante ruolo strategico.

Il paese prende il nome da “gatieras” perché si trova in un guado che è stato utilizzato almeno fin dall'epoca romana. I suoi abitanti sono chiamati Gattiérois.

Il territorio comunale offre diverse opportunità turistiche, soprattutto escursioni, mentre sono organizzate visite guidate al villaggio.