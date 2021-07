Tradurre i propri articoli in maniera efficace: consigli e raccomandazioni

Tradurre in maniera efficace i propri articoli non è cosa semplice, sia che si tratti di articoli di giornale, sia che si tratti di articoli di siti web.

Il rischio di sbagliare è sempre presente e la possibilità di creare fraintendimenti in chi legge o di non riuscire a riproporre il tono di voce giusto in un’altra lingua rispetto a quella di partenza, potrebbe far più danno che altro.

Se avete intenzione di tradurre i vostri articoli in maniera efficace, il consiglio è quello di rivolgersi sempre a un’agenzia di traduttori professionisti come Protranslate. In questo modo, infatti, sarete certi che il risultato sarà corretto e preciso.

In ogni caso, ecco alcune buone pratiche per tradurre i vostri contenuti efficacemente.

Ricordatevi del pubblico

Il primo punto per tradurre i propri articoli in maniera efficace è costituito dall’importanza di tenere sempre a mente a chi vi state rivolgendo.

Questo deve essere un punto chiaro perché è fondamentale per poter procedere con una traduzione rispettosa del testo di partenza.

Potrà sembrarvi facile, ma in realtà non è così: per farlo, infatti, non vi basterà conoscere il pubblico ideale dell’articolo di partenza, ma per impostare al meglio lo stile sarà necessario conoscere la cultura del Paese a cui vi rivolgerete con la traduzione.

Inoltre, conoscere il pubblico vi aiuterà anche con il lessico da utilizzare. Se vi rivolgerete a un pubblico americano, infatti, sarà totalmente diverso rispetto a rivolgersi a un pubblico inglese. In quest’ultimo caso, infatti, la lingua da usare non dovrà contenere americanismi all’interno del testo per evitare di confondere chi legge.

Quanto detto fino ad ora presuppone, come avrete capito, una conoscenza approfondita della lingua.

Fate attenzione a regole grafiche e forma

Ovviamente, per tradurre in maniera efficace i propri articoli dovrete porre costantemente attenzione alle regole grafiche e alla forma del testo.

Le regole grafiche, ad esempio, possono variare da Paese a Paese e se mal usate potrebbero confondere il lettore e distoglierne l’attenzione dal contenuto dell’articolo.

La stessa cosa vale per la forma che dovrà essere coerente con gli usi del pubblico a cui vi starete rivolgendo.

Traduzioni di articoli: fai da te, traduttore automatico o professionista?

Tradurre in maniera efficace i propri articoli non è affar semplice e per questo motivo, se si tratta di un lavoro professionale, è sconsigliato pensare a traduzioni fai da te: difficilmente avrete tutte le competenze necessarie per tradurre in maniera corretta i contenuti.

Lo stesso consiglio riguarda anche le traduzioni automatiche che rischiano di rendere il testo impersonale e che non sempre traducono in maniera corretta riempiendo il testo di imperfezioni e possibili fraintendimenti

Il suggerimento è quello di rivolgersi a un’agenzia di traduttori professionisti. Su https://www.protranslate.net/it/traduzione-articoli/ potrete trovare alcuni esempi di servizi offerti.

Affidarsi a un traduttore professionista è la scelta giusta per tradurre in maniera efficace i propri testi senza timore di errori e imprecisioni.