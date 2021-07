Desideri inviare e ricevere documenti o merce, spedire valige da e per tutto il mondo con fermo deposito?

Lo staff di ComputerArt è molto conosciuto nell'ambito dei servizi di teleassistenza e vendita online, sicurezza digitale, supporto su lavoro da casa e risoluzione di qualsiasi problema, assistenza tecnica Hardware e Software per diverse tipologie di prodotti, dai PC ai tablet agli Smartphone dei principali produttori, sostituzione componenti, riparazione e installazione programmi, sistemi operativi, pulizia, antivirus e vendita di prodotti originali Apple e Tucano.

Però in pochi sanno che hanno da poco rinnovato il sito www.italiacomputerart.it/shop e che c'è il nuovo negozio online con spedizione gratuita in tutta la provincia di Imperia.

Ma non è tutto! Da ComputerArt puoi inviare e ricevere documenti o merce, spedire valige da e per tutto il mondo con fermo deposito con DHL.

Non dimentichiamo infine che potrai trovare anche stampanti, accessori carta e cartucce per casa e ufficio, memorie USB, powerbank e accessori per lo smartphone, software (Microsoft Office, Kaspersky antivirus) e così via.





Anja&Mirko ti aspettano in Via Cavour, 1 a Ventimiglia.

Per ulteriori informazioni chiama al 0184 351772 oppure visita il

(Sito) o la Pagina Facebook.