Al via i saldi estivi in tutta la Costa Azzurra

Partono oggi, mercoledì 7 luglio, anche nei negozi, nelle boutiques e nei grandi magazzini della Costa Azzurra i saldi estivi.

Fino al 3 agosto sarà possibile acquistare a prezzi scontati, con le percentuali di sconto destinate a crescere man mano che si avvicina la data dello stop . Nel resto della Francia i saldi estivi sono partiti anche prima, ma in Costa Azzurra si è dovuto attendere qualche giorno in più.

Non si é dovuto, invece, attendere il 7 luglio per cercare l’affare tramite il web: i quotidiani pubblicano pubblicità che reclamizzano vari siti specializzati nelle vendite che propongono sconti sui propri prodotti. Puntuali con i saldi anche le polemiche: c’è chi, tra i commercianti, sottolinea come ormai tra “vendite promozionali”, “svuota magazzini” , sempre con motivazioni diverse, ormai in tutto l’arco dell’anno è possibile trovare prodotti a prezzi largamente scontati.

Una polemica che rimbalza tale e quale dai primi mesi dell’anno, quando i saldi invernali, che non si rivelarono un affare per i negozianti, suscitarono molte rimostranze.

Poi, il giorno dopo la chiusura dei “soldes”, le offerte promozionali ripresero vigore. La storia continua: appuntamento, dunque, a ferragosto per scoprire le “vendite eccezionali” e le “offerte speciali”.

Tutto immutabile, nel tempo.

La pandemia, poi, ha rallentato di molto le vendite ed ora, praticamente ogni settimana, vengono organizzate manifestazioni e spettacoli per spingere le persone a frequentare le strade dei negozi...i saldi, dunque, paiono un surplus rispetto all'ordinario.

Annunciata anche la data dei saldi invernali: a Nizza e nelle Alpi Marittime “partiranno” il 12 gennaio 2022 per concludersi l'8 febbraio.