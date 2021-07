“Gli effetti desiderabili del vaccino”, la campagna di ARS PACA riscuote un enorme successo sulle reti sociali

L’Agenzia Regionale della Salute del PACA si affida ad una “forte” campagna di comunicazione per con vincere i più recalcitranti a farsi vaccinare.

Non lo fa, come è accaduto negli ultimi mesi in molti Stati, con immagini anche dure di cosa si rischia a non farsi inoculare il siero, ma con soggetti piacevoli che invitano a vedere anche l’altro lato della medaglia.

Lo slogan , in francese, suona così: “Oui, le vaccin peut avoir des effets désirables” ( Sì, il vaccino può avere effetti desiderabili) e le immagini a corredo della campana stampa vanno da un bacio appassionato alla partecipazione gioiosa ad un concerto all’aperto, da un abbraccio alla stazione alla serenità ai bordi di una piscina fino a quella di una famiglia che si reca in spiaggia.

Le foto, soprattutto quella del bacio appassionato, sono diventate virali e stanno facendo, attraverso le reti sociali, il giro del mondo.

Se in Francia la campagna vaccinale, in un momento non semplice, potrà riprendere lena, lo si dovrà, con ogni probabilità, al “capovolgimento” dell’approccio che le immagini prodotte da ARS Paca hanno assicurato.