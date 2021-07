Isolabona, serata pizza e Finale Europei al Camping delle Rose: promozione con ingresso in piscina

Domenica 11 luglio in occasione della finale degli Europei di calcio il camping aprirà le sue porte a tutti i tifosi per una serata a base di pizza. Per vivere al meglio le emozioni della gara e del pre-partita, il Camping delle Rose ha esteso la promozione 2 pizze con 1 ingresso omaggio in piscina a tutti i partecipanti. Alle 21, ora del fischio d’inizio, Italia-Inghilterra verrà trasmessa a bordo piscina, dove sarà garantito il distanziamento tra le sedute e il rispetto della normativa sanitaria anti-covid.

Il Camping delle Rose ha un'ampia scelta di pizze cotte in forno a legna e preparate con ingredienti 100% genuini. La ricerca dei gusti e dei sapori della tradizione ligure è una delle prerogative della cucina della struttura e non c’è occasione migliore di una partita della nazionale per una cena tutta… italiana. Nel pre-partita ci sarà anche musica e karaoke con l’artista Paolo Golini, grande ospite dei weekend al Camping delle Rose. Per chi non fosse interessato alla partita di calcio, la serata proseguirà a ritmo di musica in un’altra area della struttura.

Che vinca il migliore!

Per info e prenotazioni chiamare il numero 0184.208130 (disponibili anche su Whatsapp). Il Camping delle Rose si trova sulla via Provinciale a Isolabona (IM).