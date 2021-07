Anniversario della strage sulla Promenade, questo il programma

Il 14 luglio 2021 ricorre il quinto anniversario della strage sulla Promenade des Anglais. La città di Nizza ricorderà il triste anniversario con una serie di appuntamenti

Questo il programma

Villa Masséna - Cerimonia di omaggio alle vittime – Ore 16

Venendo incontro al desiderio delle famiglie delle vittime e delle persone rimaste ferite, la cerimonia di omaggio sarà sobria e intima. Si svolgerà nei giardini di Villa Masséna e terminerà con il volo di 86 colombe. Durante la cerimonia verranno consegnate alle famiglie le Medaglie Nazionali di Riconoscimento per le Vittime di Terrorismo.

Fnac Nice Avenue Jean Médecin 46 – Mini concerto di Roberto Fonseca - Ore 20

Si tratta di un piccolo anticipo del nuovo e attesissimo concerto di giovedì 15 luglio sul palco di Masséna.

Al Fnac Nice, Roberto Fonseca presenta il suo album Yesun. Un incontro di moltissimi stili: dal jazz alla musica classica passando per rap, funk, reggaeton e elettro. Un album composto da 13 motivi originali, in cui Roberto è supportato dai suoi amici musicisti, il batterista Raúl Herrera e il suo bassista di lunga data Yandy Martínez Rodriguez. Troviamo anche il sassofonista Joe Lovano e il famoso trombettista franco-libanese Ibrahim Maalouf.

Un album che porta la firma di Fonseca: precisione nella forma, nel ritmo e nelle melodie. Yesun è un album prodotto da un virtuoso cubano, determinato dall'idea di fare musica a modo suo e nel frattempo modernizzare la musica cubana.



Jardin Albert 1er - Concerto di omaggio alle vittime – Ore 21

Quest'anno le associazioni delle vittime hanno richiesto l’organizzazione di un concerto per tutti, destinato in particolare ai giovani. Per soddisfare questa richiesta la città di Nizza ha organizzato un concerto di Fabien Marsaud, conosciuto con lo pseudonimo di Grand Corps Malade, artista slam francese, poeta e cantautore.

Il coro "AnimaNice chorale de la ville de Nice " chiuderà il concerto eseguendo il brano "Feux d'artifice" di Calogero, con la partecipazione di Ilan, il giovane cantante di 11 anni che ha commosso tutta la Francia partecipando programma televisivo “The Voice Kids” proponendo la canzone di Calogero.

Per essere ammessi, gli spettatori dovranno essere dotati di pass sanitario ed assisteranno tutti da seduti.

Promenade des Anglais - Illuminazione 86 raggi di luce – Ore 22,34

Al termine del concerto, alle 22,34, verranno accesi 86 raggi di luce sulla Promenade des Anglais.



Spazio collaborativo per associazioni

Le associazioni delle vittime che intenderanno organizzare il 14 luglio 2021 incontri o momenti commemorativi, avranno a disposizione uno spazio all'interno della Promenade du Paillon.

Novità per quanto riguarda il Memoriale di Villa MassenaIl sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha annunciato diversi miglioramenti al Memoriale di Villa Masséna. Riguarderanno il cuore stilizzato, la creazione di un getto d'acqua e di nuove piantumazioni